大立光林恩平嘆：黃仁勳效應我們是唯一分不到的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台中7日電）大立光董事長林恩平表示，今年產業狀況沒有比去年好，高階機種銷售較少，但第3季客戶拉貨預期仍樂觀。談到AI熱潮與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳效應，林恩平苦笑說，「我們是唯一分不到的」；對於人力招募，他也吐苦水「人才都被台積電拉走」。

大立光今天舉行股東常會，林恩平於會後受訪，針對蘋果iPhone第3季的新機拉貨效應，他表示，第3季客戶下單預期都很樂觀，但賣得好不好，還要看實際狀況，而今年新機規格升級的機種不是太多；根據客戶目前下單的狀況，今年7月拉貨動能，應會優於6月，產業旺季預估一樣在9月至11月。

他也坦言，今年產業狀況沒有比去年好，目前中低階銷售比較好，高階銷售比較少，這跟經濟動能有關。至於大立光是否能比去年成長，他只說，要到年底才知道。

針對此次席捲全台的「黃仁勳效應」，林恩平苦笑表示，「我們是唯一分不到的」，雖然先前曾提過AI巡檢，他直指，「那是我想的，別人又不做」，不過大立光廠區已有導入AI應用，也多少在研究機器學習的部分。

對於AI應用方面，林恩平認為，由於目前AI應用是補強圖像細節，透過軟體補足影像缺失，將不利鏡頭升級趨勢，不過，未來走到影像生成的需求，對解析度與細節更多要求時，就有機會再進一步帶動鏡頭升級，然而「現在還沒有看到這樣做」。

針對大立光人才培育與招募，林恩平直言，「人才都被台積電拉走」，媒體記者追問，有何因應措施，林恩平發揮「老實樹」本色，表示「台積電不要的，就可以來、怕台積電太操的，也可以來」，一本正經地表述佛系徵才哲學。

針對今年客戶端旗艦機開案狀況，林恩平表示，還是呈現「有客戶想要升級、有人想要便宜」的狀況，有些客戶採用8P（8片塑膠鏡片）的方案，有些是1MG+6P（1片模造玻璃+6片塑膠鏡片）的方案，但量不會太大，比去年微幅成長。

此外，針對與德商MVTec的侵權案，他表示，和該廠商合作超過10年，也買了好幾千套的軟體，主要是在做軟體外觀檢測的一小部分，對方不循正道而來，又獅子大開口，雙方認知的賠償差距金額達幾十倍，目前大立光已經汰換，找好其他軟體替代解決方案。

產能規劃方面，林恩平表示，台中新廠預計年底投產，今年的新廠設備會在年底拉滿，但原因不是生意爆量，是鏡頭鏡片變大，占空間變多，設備必須多買。

針對是否切入MR市場，林恩平說，目前MR是大鏡片（pancake），對這塊領域興趣缺缺，因為獲利空間不高，規格也低；而汽車鏡頭布局暫時沒有太大的營收貢獻。（編輯：楊蘭軒）1130607