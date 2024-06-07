大立光與德商侵權官司延燒 林恩平：我收到恐嚇信

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（中央社記者江明晏台中7日電）大立光今天舉行股東常會，僅花費14分鐘落幕，針對與德商MVTec的侵權官司，大立光董事長林恩平首度說明他收到恐嚇信，他指出，去年德商MVTec就表明要採取外交、媒體手段取財，盼對方走正道處理，司法如何裁決，大立光都會遵循。

大立光今天在台中舉行股東常會，由董事長林恩平主持，會中通過112年度營業報告書與財務報表、盈餘分配案。大立光民國112年上、下半年度合計發放每股67.5元現金股利，整場股東會歷時14分落幕。

回顧去年，大立光全年營收新台幣488.42億元，年增2%，稅後淨利為179.02億元，年減21%，每股稅後盈餘為134.13元。

大立光遭德商MVTec控訴盜用軟體，台中地檢署依據著作權法等罪嫌起訴大立光黃姓總處長等10名高層，台中地院日前開庭審理。

股東今天提問德商MVTec控告大立光侵權案細節，林恩平表示，已由法院審理中，德商MVTec在去年寫信來大立光，對方當時就表明要採取外交、媒體手段來拿錢，「我也收到恐嚇信」。

林恩平進一步說，MVTec不願循正當管道解決事情，大立光總經理有與對方會面，而這件事是員工「無心之失」，員工沒有動機去做這件事，在評鑑時會影響KPI，會捍衛員工清白。

他也表示，德商表示完全不知內情都在說謊，畢竟大立光總經理都見過面，地檢署也有澄清。

林恩平呼籲，希望對方走正道來處理，司法如何裁決，大立光都會遵循。

他也表示，大立光擴產會做環保措施，包括設置太陽能板，都是必須的，大立光也強調有ESG的部門，但還沒有設置專門主管，定期都有開ESG會議。（編輯：潘羿菁）1130607