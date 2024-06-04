控大立光侵權案疑遭不公平對待 德商向法務部陳情

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（中央社記者劉世怡台北4日電）德商MVTec控告大立光侵權案，正由台中地院審理中。德商負責人歐拉夫質疑遭不公平對待而未獲侵權實情等，今天向法務部陳情，請求勿為袒護台灣企業而犠牲外國公司的權益。

全案緣於，台中地檢署4月19日偵查終結，認定大立光電公司研發A部黃姓總處長、研發B部陳姓副處長、8名從業員工涉犯著作權法擅自以重製方法侵害他人著作財產權、以侵害電腦程式著作重製物作為營業使用而侵害他人著作權、偽造文書等罪，提起公訴；大立光電公司則因其從業人員執行業務觸犯著作權法，同列被告，提起公訴，應科以罰金刑。全案由台中地院審理中。

德商MVTec發布聲明指出，大立光電公司涉盜用其「HALCON」軟體，才遭到起訴。德商MVTec負責人歐拉夫（Olaf Munkelt）質疑遭不公平對待而無法獲侵權真相實情，今天赴法務部陳情，法務部派員收下陳情書。

歐拉夫指出，「HALCON」軟體遭到大立光及有關人員的共同侵權，在完全違背MVTec授權下，違法破解的「HALCON」軟體安裝在大立光的電腦中，然後大立光再利用這些犯罪成果來製作產品，提供給包括蘋果和三星在內的世界知名客戶，以便大立光賺取高額利益。

歐拉夫說，希望台灣司法機關能夠以公平合理的標準來看這個案子，不要只針對大立光10名在職或已經離職的員工提起公訴，企圖責令基層員工承擔一切後果，卻不起訴大立光公司的高層。

歐拉夫強調，因為這個案子真正享受侵權利益的是大立光，並非基層員工，大立光原本應該花費好幾億元採購「HALCON」軟體的合法授權，如今卻選擇走上盜版的違法道路，質疑相關決策真的跟大立光高層毫無關係嗎。

歐拉夫認為，台灣司法機關刻意偏袒大立光公司，在未經雙方當庭進行攻防與論述的情況下，僅憑大立光公司片面之詞，竟直接以「營業秘密」為由，拒絕讓MVTec得知自己被侵權的真相，不僅卷宗不公開，甚至起訴書中直接以英文字母作為代號表示，拒絕向MVTec公司透露任何實情。

歐拉夫說，MVTec目前仍陷於難以對加害者請求損害賠償的窘境，而且案件起訴後，承審的台中地院至今也緊抓「不公開卷」名義，遲遲不讓他瞭解真相，今天向法務部陳情，希望台灣政府不要為了袒護台灣企業而犠牲外國公司的權益。（編輯：李淑華）1130604