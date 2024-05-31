德商MVTec控侵權案 大立光：屢遭威脅質疑恐嚇取財

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（中央社記者江明晏台北31日電）台中地院審理德商MVTec控告大立光侵權案，大立光今天發出聲明指出，全力協助司法機關還原真相，捍衛權益，但屢有媒體爆料、抹黑、甚至有不明人士多次以黑函威脅，質疑有恐嚇取財目的。

鏡頭大廠大立光遭德商MVTec控訴盜用軟體，台中地檢署依照著作權法等罪嫌起訴大立光黃姓總處長等10名高層，台中地院今天開庭審理。

大立光重申，對地檢署先前針對大立光代表人為不起訴處分高度尊重，另針對大立光及員工遭起訴部分，將秉持向來正派經營理念，全力協助司法機關還原真相，捍衛公司、員工及股東權益。

大立光下午發布聲明指出，自2023年3月大立光獲悉此軟體爭議以來，即積極與MVTec協商，期間更有司法單位安排的正式調解，大立光也積極參與；但MVTec卻逕自終止協商，地檢署5月22日新聞稿也證實是MVTec無意續行調解。

大立光指出，在此同時，不僅屢有媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚至有不明人士多次以黑函威脅攻訐大立光代表人，顯有恐嚇取財目的。

大立光表示，向來秉持誠意解決爭議，雙方去年同意在資訊保密前提下，也對原廠開誠布公，提供詳細資訊供原廠代表人參酌；但原廠仍捨正道而不行，利用媒體攻擊大立光、甚至地檢署，如今更公然向法院施壓，意圖干擾司法公正審理。

大立光進一步指出，2023年3月大立光代表人收到不明人士的恐嚇郵件，信中載明「以其人之道，還治其人之身」等惡意威脅；翌日就收到德國原廠代理人存證信函，暗示有「關鍵證人」向其提供大立光內部資訊。

另外，檢調於2023年8月至大立光調查後不久，更有自稱為本事件「證人」的不明人士，持嚴重誤導及虛妄不實內容，大肆渲染。大立光對此已採取法律行動，捍衛公司及股東權益。

針對媒體報導大立光拒不和解，大立光指出並非實情，之後甚至馬上收到恐嚇信件，指名恫嚇「林恩平還在躲、要躲到何時」；更第3度寄發郵件恐嚇公司員工人身安全，可見有心人士欲聯合圍堵、逼迫大立光就範。針對所涉及不法恐嚇、洩密、不實爆料或其幕後指使者，大立光初步掌握必向檢調單位提出告發。

大立光指出，事件涉及大立光及德國原廠高度機密營業秘密，大立光聲請就機密資料限制不公開，合於刑事訴訟法及營業秘密法規定。（編輯：張良知）1130531