遭控盜用德商軟體 大立光：不明人士用輿論干擾偵辦

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（中央社記者江明晏台北22日電）大立光遭控盜用德商MVTec公司的光學校正軟體，大立光回應，有不明人士企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向大立光施壓，大立光對此事件意外發展，深感不解與遺憾，會採取法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。

媒體報導，光學鏡頭廠大立光遭控盜用德商MVTec公司的光學校正軟體，台中地檢署去年不但發動搜索，4月更以違反著作權法及詐欺罪，起訴大立光公司及總處長等10人，雖然大立光不認罪，也未和解，但德商另主張遭侵權損害上看新台幣10億元，台中地院31日將首度開庭審理此案，勢必引起各界矚目。

大立光發布聲明稿指出，於2023年3月接獲地檢署通知後，知悉此事件相關爭議，大立光自獲知此事件起，即主動聯繫此事件的外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時始終全力配合檢調單位一切偵查作為。

大立光表示，然而，儘管與該軟體台灣獨家代理商已建立多年合作關係，持續購買系爭軟體授權，本件爭議本來可在澄清誤會後，以商業途徑化解糾紛，殊料，外國原廠竟寧可摒棄雙方既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，其後更有不明人士向媒體不實爆料，企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向大立光施壓，大立光對此事件如此意外的發展，深感不解與遺憾。

大立光強調，對於此事件偵查期間，屢有不明人士向媒體爆料不實內容，多次以匿名郵件，搭配檢調偵查或談判進程，對大立光及人員進行恐嚇及威脅，大立光嚴厲譴責，不管有心人士來自何方，所圖為何，其蓄意打擊大立光商譽與營運，大立光當會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。

此外，大立光強調，向來要求員工恪遵各項法規以及軟體使用規定，更已全面檢討並重新審視現行內控流程，加強員工教育訓練，提升每位員工對於智財權的了解及重視，以避免再有類似爭議。

大立光指出，地檢署現已偵查終結，大立光代表人等為不起訴處分，公司予以高度尊重，至於針對大立光及涉案員工遭地檢署起訴部分，於日後審理過程，將一本真摯負責態度，協助司法機關還原此事件全貌，捍衛大立光及員工權益，以還大立光及涉案員工清白。（編輯：張均懋）1130522