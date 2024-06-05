施名帥手作客家福菜鹹蛋糕 幫偏鄉長輩慶生

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（中央社記者洪素津台北5日電）施名帥在節目「啊喔！最Kiang駐村小隊」手作古早味鹹蛋糕，幫當地長輩慶生，他特別加入客家特色的福菜，出爐蛋糕滋味好到隊長洪都拉斯都不禁懷疑問，「這個是你做的嗎？」

客家電視台今天發布新聞稿表示，「啊喔！最Kiang駐村小隊」由藝人洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒主持，駐點苗栗獅潭1個月，首要任務就是幫長輩們慶生。

最新一集節目中，施名帥特別手作客家特色福菜鹹蛋糕，他笑說：「我也是第一次做，材料大量給它灑下去，要給鄉親吃的不計成本。」因為不服輸的施名帥耳聞鄉長訂了3層蛋糕，特別手作鹹蛋糕還撂話：「我當然輸人不輸陣。」

不僅施名帥，為了給長輩們美好的回憶，負責慶生禮物的洪都拉斯與高英軒也親自挑選禮物，更是自己分配與包裝。獅潭鄉是一個高齡化的鄉鎮，這次慶生會來參加的長輩，有96歲高齡的長者，還有行動不方便的長輩，體力擔當的高英軒趕緊貼心攙扶。

活動中參加者非常踴躍，只是洪都拉斯意外發現原來有許多不是過生日的長輩也來了，不過駐村小隊歡迎大家同樂，「東西的貴重不重要，親手做的就很有誠意，沒有很專業，但他們很開心。我們真的很努力，希望留下一個好印象。」

「啊喔！最Kiang駐村小隊」每週五晚間8時，於客家電視頻道、網路、Youtube、LINE TV及四季線上同步播出。（編輯：陳政偉）1130605