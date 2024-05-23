錄實境倡愛滋防治温貞菱暖抱病友 惹洪都拉斯落淚

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（中央社記者洪素津台北23日電）藝人洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒到苗栗錄製實境節目，4人在鄉村宣導愛滋病防治時有病友親自現身說法，温貞菱無預警給個大擁抱，這讓洪都拉斯破防，感動到當場噴淚。

洪都拉斯帶著温貞菱、施名帥、高英軒在實境節目「啊喔！最Kiang駐村小隊」中組成「駐村小隊」，並駐點苗栗獅潭1個月，和鄉民們一起生活、一起體會生活中的酸甜苦辣，也藉此點出偏鄉的醫療、教育等問題。

今天4人現身開播記者會分享拍攝甘苦，洪都拉斯提及拍攝時大家常常哭成一片，印象最深刻就是有一次要宣導愛滋病防治，沒想到現場竟有病友願意親自出面分享，温貞菱無預警給病友一個大大擁抱，當場洪都拉斯感動到落淚，覺得自己拍攝節目是做了一件很有意義的事。

不過拍攝實境節目不容易，洪都拉斯表示，在錄製過程中突然過敏，一直不斷打噴嚏，自己依舊忍耐到拍攝結束才去買藥吃。只是買藥過程也不簡單，得開車20分鐘以上才找到一間藥局，「那裡晚上7時過後就沒有人，我要到市區才買得到藥」，可以顯現出當地醫療不便。

洪都拉斯因為身體出現狀況而萌發想要請假的想法，但又怕中斷錄影會給製作團隊帶來麻煩，好在經過一夜休息。洪都拉斯身體好轉，才得以繼續拍攝，「缺1個人怎麼辦？我們都有革命情感，請假也說不過去，大家對工作的熱情都是很滿的。」

為了節目在1個地方長住1個月，對藝人是很難得的經驗，4人在當地留下很深的情感，拍攝完後4人也都有找時間回去走走看看，温貞菱提到讓她非常懷念的美食，「獅潭讓我有種回到老家的感受，很期待再回去大吃一頓。」

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而小隊成員施名帥在小隊中擔任料理長，也在鄉村裡收了很多的「小弟」，和當地的小學生打成一片；另一名小隊成員高英軒則相當受當地年輕老闆娘的歡迎，拍攝過程中常會被抓走脫隊，這讓洪都拉斯爆料：「直接被村民綁架，從第一天就變女婿了。」

「啊喔！最Kiang駐村小隊」由藝人洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒主持，節目共13集，將在5月31日起每週五晚間8時，於客家電視頻道、網路、Youtube、LINE TV及四季線上，同步首播。（編輯：陳政偉）1130523