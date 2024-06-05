新北某國小特教師涉虐 教育局：調離現職查察中

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北5日電）新北市某國小特教班學生疑遭教師虐待受傷，市議員林國春今天質詢時要求徹查。教育局長張明文回應，已了解調查中，先將該名教師調離現職，若屬實一定嚴懲。

國民黨籍市議員林國春今天在市議會質詢表示，某國小有多名特教班家長向他陳情，班上的學生疑遭老師虐待，在使用跑步機過程，腿部出現明顯外傷，學生遭老師壓制在地板。

林國春說，家長轉述，這名老師還嗆聲班上的其他學生，揚言「下一個就是你」。學生因為害怕老師，回家出現情緒焦躁反應。家長向市議員陳情，希望將老師調離現職。

林國春現場出示兒童疑似受虐的腿部受傷照片，他說，第一時間就通報教育局要求調查處理。

新北市長侯友宜表示，會要求教育局調查清楚，並要提醒教育單位對特教老師加強在職訓練。

教育局回應中央社記者詢問表示，針對這起國小教師疑似不當管教案，已通報校安與社政單位，並已召開校事會議，由全數外聘委員盡速查察。

教育局說，校方已啟動調查程序，如果屬實，將請學校依相關聘用辦法或教師成績考核辦法，逕送相關會議審議，絕不寬貸。

教育局說，目前學校已調整這名老師課務，避免接觸疑遭虐待學生。調查期間，學校安排專業輔導、特教人員關懷學生在校生活及學習。另外，也將案件移送社會局調查，若屬實將裁罰。（編輯：蕭博文）1130605