小學生構思太陽能轉換氫能裝置 獲青少年發明家獎

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康橋國際學校學生歐誠文以電解水原理研發「太陽能轉換氫能源驅動裝置」，榮獲國際創新發明競賽（IIIC）金牌獎及國際傑出發明家獎（IIP）的傑出青少年發明家獎肯定。（歐誠文提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月12日

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（中央社記者陳至中台北12日電）康橋國際學校5年級學生歐誠文構思以電解水原理，設計出將太陽能轉換成氫能的裝置，以小小年紀為環保貢獻心力，在「國際傑出發明家獎」中獲得傑出青少年發明家獎。

由中華創新發明協會、台灣國際發明得獎協會、國際創新發明聯合總會、國際發明聯盟協會共同主辦的國際創新發明競賽（IIIC）與國際傑出發明家獎（IIP）日前頒獎，歐誠文以「太陽能轉換氫能源驅動裝置」，獲得IIIC金牌獎及IIP傑出青少年發明家獎。

歐誠文表示，從課堂和生活中得知，台灣面臨長期能源匱乏及環境污染，勢必要發展潔淨能源，但不論是太陽能還是風力，都有儲存的問題。他在父親歐宗祐的建議下，運用電解水的方式，成功做出太陽能轉換氫能的驅動裝置，達到小功率的成效。

歐誠文的父親歐宗祐接受中央社電訪表示，這項裝置簡單來說，就是利用太陽能板發電，產生的電能供給質子交換膜，質子交換膜再透過電解原理，將水分子解離成氫氣和氧氣，此時氫氣就可作為儲存能源，例如存在壓縮鋼瓶中，方便其他用途的使用。

本身是工程師、有電子和化學背景的歐宗祐表示，他小時候就幻想有個電子實驗室，有一定經濟能力後，就在家裡弄出一個實驗室來，平時就常帶著歐誠文逛零件行、居家修繕賣場，家中累積了許多零件。

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歐宗祐說，歐誠文發明的能力是逐年、慢慢堆疊起來的，在國小每年都要交一個研究課題，這次得獎的裝置，也是先做過太陽能板、電解水裝置，再將這兩個概念合在一起。歐宗祐會從旁引導、講解一些零件的設計，但細節組裝都要由歐誠文自己動手做，參加比賽也要能自己講解原理。

歐宗祐說，氫能源的儲存體積及儲存重量更小，因為未來有很多發展可能，例如未來汽車可能以氫為動力，並發展出新型態的「加氫站」，對未來社會走向「淨零碳排」的目標很有幫助。（編輯：陳政偉）1111112