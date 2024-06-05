亞泥擬以67.46億元收購股份 私有化亞泥中國

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（中央社記者何秀玲台北5日電）亞泥今天宣布，董事會已通過將港交所上市的亞泥中國私有化計畫，將以每股港幣3.22元（約新台幣13.34元），收購非亞泥持有的亞泥中國股份，收購金額港幣16.28億元（約新台幣67.46億元），讓亞泥中國成為亞泥100%子公司。

亞泥表示，希望透過私有化，降低維持亞泥中國上市地位和遵守監管要求的相關行政成本及管理費用，一旦下市，也為管理業務提供更大彈性；另外，在中國市場和行業環境更具挑戰下，公司私有化可為少數股東提供溢價退出的機會。

亞泥指出，亞泥中國未來下市後，仍會繼續經營。

根據私有化計畫，亞泥將以協議安排方式，以港幣3.22元較5月24日股價溢價45%的價格，現金收購非亞泥持有的亞泥中國股份（包含亞泥透過全資子公司持有的股份）。亞泥將考慮以現金或對外融資，或兩者搭配收購股權。

亞泥目前持有亞泥中國股份為67.73%，加上全資子公司持有股份，綜合持有73%；將以現金收購約32.27%非亞泥持有的亞泥中國股份，其中有26.67%為「無利害關係人」，將持有下市案投票權。

此私有化計畫需取得香港及台灣等主管機關核准，並經亞泥中國股東臨時會通過，獲得開曼法院核准；取得這些核准後，亞泥中國將在港交所下市。

亞泥表示，亞泥中國臨時股東會的投票至為關鍵，但日期尚未訂定；有投票權為亞泥中國26.67%無利害關係人，且需75%以上的股權出席臨時股東會，其中若有1成（約2.6%）的股權反對，就不能下市，亞泥希望盡力促成此案。

亞泥指出，亞泥中國2008年在港交所掛牌以來，很多時間淨值都被嚴重低估，今年第1季每股淨值約港幣11.77元，亞泥中國若成為亞泥100%子公司，將能減少經營成本。（編輯：張良知）1130605