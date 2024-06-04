X社群平台正式允許成人內容 新規涵蓋AI生成影像

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（中央社舊金山3日綜合外電報導）美國科技業富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X更新規定，正式允許成人內容影像出現在平台上，新政策也適用於人工智慧（AI）生成的18禁動漫等影像。

法新社報導，成人內容和裸露影像在X的前身推特（Twitter）上存在多年，在馬斯克2022年底入主前也從未被明確禁止，做法與臉書（Facebook）或Instagram不同。

科技新聞網站TechCrunch今天率先報導，新的指導方針明確指出，「只要是經雙方同意製作和傳播的成人裸露或性行為」，用戶即可分享成人內容。

X週末更新指導方針，指出「性表現，無論是視覺還是書面，都可以是一種合法的藝術表達形式」。

根據新政策，只要有標記且未明顯展示，例如在個人檔案照片或帳號橫幅出示，發布成人內容就正式符合規定。

經常發布成人內容的帳號將被要求自動將影像和影片發文標記為敏感內容。

成人內容也將被禁止提供兒童用戶，或選擇不觀看的成人用戶。

新政策涵蓋AI生成的動畫、漫畫或18禁動漫等影像內容。

X安全團隊發文說，新的指導方針將「讓我們的規定更加清楚，讓這些領域的執行更加透明」。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130604