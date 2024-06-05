政院：2022便公布淨零排放路徑 不解媒體社論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、洪素津台北5日電）聯合報社論今天指執政黨挺綠能，但路徑和目標不清不楚。行政院今天說，台灣2050淨零排放政策的路徑、目標及戰略等資訊在2022年3月便已公布，且相關預算皆逐年編列、滾動檢討並提請立法院審議，不解媒體社論。

對此，聯合報表示，6年之內花新台幣9000億元的公共政策，本屬可受公評與監督之事。

聯合報今天刊載「花東條例勿暴衝，中央搶地方的錢則應歸還」社論，內文提及國民黨立委所推的花東交通建設三法不宜強行推動，以及民進黨挺綠能但路徑和目標不清不楚，不能光靠行政院長卓榮泰出一張嘴等等。

陳世凱晚間透過媒體群組表示，政府「2050淨零排放路徑及策略總說明」早於2022年3月底即已公布，自2022年開始，預計投入新台幣9000億元預算執行2050淨零轉型的目標，其中關於預算來源、路徑規劃、4個目標以及12項關鍵戰略，皆已在政府公開網站詳細說明並可輕鬆查閱，不解該篇社論所稱「路徑和目標都不清不楚」。

2050淨零排放路徑及策略總說明包含電力能源去碳化、非電力能源去碳化的路徑規劃，以及能源轉型更安全、產業轉型更具競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更具韌性共4個目標，還有12項關鍵戰略，包含風電與光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳世凱也說，部分立委所提「花東三法」相關草案，是規定一定年限內，行政部門必須完成相關建設，此法若三讀通過，行政部門便需罔顧自然環境保護、工程可行性以及施工安全等因素，依該法規範於各個年度編列執行相關計畫的預算，毫無彈性。

他強調，行政部門編列國家預算，一向堅守財政紀律，落實開源節流措施，且皆會經過立法院審議，符合憲政機制，2050淨零排放相關預算也是基此原則，並要逐年編列、適時滾動檢討，再經立法院審議，這與部分立委所提「花東三法」相關法案與前開程序完全不同、甚至有天壤之別，強烈遺憾這篇社論做出不當比附援引。（編輯：蘇龍麒）1130605