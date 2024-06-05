恩智浦：氣候變遷挑戰與商機兼具 盼台灣生態系同行

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（中央社記者張建中台北5日電）恩智浦（NXP）執行副總裁暨技術長芮吉（Lars Reger）今天在台北國際電腦展發表演說，他表示，當前面臨氣候變遷等挑戰，同時充滿機會，希望能與台灣生態系一同邁向未來。

芮吉說，他是在2008年加入恩智浦，當時正遭受金融海嘯衝擊，如今恩智浦員工多達3.5萬人，有1.2萬名工程師，2週前市值攀至700億美元。

他表示，這不是恩智浦獨自的故事，是一個有著強大合作夥伴的故事，台灣的生態系非常強大，感謝他們給予堅強的支援，使整個生態系統能夠向前進步。芮吉背板秀出台積電、鴻海、光寶、友達、群創、仁寶等多家台灣夥伴，並指出邁向未來需要集體同行。

芮吉接著說明未來世界的挑戰，以及如何以技術框架為未來提供方向。他說，當前面臨氣候改變、自然資源短缺、人口老化等挑戰，若能解決問題，就能掌握商機，產品製造和醫療等充滿機會。（編輯：黃國倫）1130605