世界先進、恩智浦斥資2524億建新加坡12吋廠 預計2027量產

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（中央社記者張建中新竹5日電）晶圓代工廠世界先進今天宣布，與恩智浦（NXP）在新加坡合資興建12吋晶圓廠，預計2024年下半年開始建廠，2027年量產，首座晶圓廠投資金額約78億美元，約新台幣2524億元。

世界先進表示，將與恩智浦於新加坡共同成立合資公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC），興建1座12吋晶圓廠。這座晶圓廠將採用130奈米至40奈米的技術，生產混合訊號、電源管理和類比產品，支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等市場的需求，相關技術授權及技術轉移預計來自台積電。

世界先進指出，合資公司VSMC將於獲得相關監管機關核准後，於2024年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計於2027年開始量產。

VSMC將為一家獨立的晶圓製造服務廠商，為合作夥伴雙方提供一定比例的產能。世界先進表示，2029年這座晶圓廠月產能預計達到5.5萬片，創造約1500個工作機會。在首座晶圓廠成功量產後，合作雙方將考慮建造第2座晶圓廠。

世界先進表示，首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進將注資24億美元，並持有60%股權；恩智浦將注資16億美元，持有40%股權。世界先進和恩智浦另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。晶圓廠將由世界先進營運。

世界先進董事長方略透過新聞稿表示，很高興能和恩智浦合作，打造世界先進首座12吋晶圓廠，這計畫案符合長期發展策略，同時展現世界先進致力於滿足客戶需求的承諾，並將製造能量進一步朝多元化邁進。

方略表示，秉持永續經營理念，此座晶圓廠將採用新加坡綠建築標章標準興建，並落實嚴謹的綠色製造措施。世界先進將持續為利害關係人創造良好價值，也期待和客戶、供應商夥伴、當地人才及政府等攜手，持續為新加坡及全球的半導體生態系統作出貢獻。

恩智浦指出，將持續採取積極行動，確保擁有具成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地，以支持長期成長目標。

恩智浦表示，相信世界先進是非常適合並充分瞭解12吋類比混合訊號晶圓廠所涉及的複雜性，與世界先進建立的合資合作夥伴關係，完全符合恩智浦的混合式生產策略。（編輯：張良知）1130605