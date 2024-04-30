世界先進第1季獲利創6年新低 每股純益0.78元
2024/4/30 09:27
（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠世界先進第1季稅後淨利新台幣12.72億元，創6年來新低，每股純益0.78元。
隨著消費性電子市場逐步回復季節性軌跡，世界先進營運表現順利回穩，第1季營收96.32億元，較去年第4季略降0.4%。
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世界先進第1季毛利率24.02%，較去年第4季揚升0.99個百分點，營業利益12.33億元，季增31.4%，因業外收益縮水影響，稅後淨利降至12.72億元，季減46.7%，並創6年來新低，每股純益0.78元。
因應海外成長需要，世界先進董事會同意對子公司Vanguard Power Electronics Singapore Pte. Ltd.增資4200萬美元，約新台幣13.67億元。是否與新加坡建置12吋廠有關備受關注，將是市場對世界先進下午線上法人說明會關心的重點。（編輯：郭無患）1130430
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