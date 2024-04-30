世界先進第2季出貨量看增19% 估下半年溫和成長

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（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠世界先進第2季在大尺寸面板驅動IC及電源管理晶片需求回溫下，晶圓出貨量可望季增17%至19%。世界先進董事長方略表示，下半年營運將溫和成長。

世界先進下午舉行線上法人說明會，總經理尉濟時說，第2季半導體需求逐步復甦，晶圓出貨量可望季增17%至19%，產品平均售價將下滑2%至4%，毛利率約25%至27%。

尉濟時表示，工業及車用市場持續進行庫存調整，大尺寸面板驅動IC及電源管理晶片需求回溫，訂單能見度約2至3個月，預期第2季產能利用率將較第1季提升10個百分點，至64%至66%。

至於4月3日花蓮地震的影響，尉濟時說，多數廠區於地震後4天內恢復正常，受影響較大的晶圓2廠於1週後恢復正常。考量設備更換零配件、線上晶圓報廢，及保險理賠，估計地震損失影響第2季毛利率約1.5個百分點，約2%的晶圓自第2季遞延至第3季出貨。

世界先進財務長黃惠蘭表示，除地震影響外，電價調漲也會對毛利率造成壓力，產能利用率攀升，及有利的匯率因素，是第2季毛利率提升的主要助力。

展望未來，方略說，今年上半年消費電子庫存調整可望回復至正常水位，儘管工業和車用持續進行庫存調整，不過期待第2季或第3季回到正常水準，預期下半年營運可望溫和成長。

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方略表示，儘管中國廠商殺價競爭會對營運造成影響，不過，世界先進不參與殺價競爭，預期隨著庫存調整接近尾聲，價格應逐步穩定，不會有大幅度變化。在「去中化」的趨勢下，世界先進受惠轉單效益。

世界先進今年資本支出新台幣38億元，其中60%支出將用於晶圓5廠設備支出，預計提前於8月將月產能擴至1.5萬片規模，其餘40%支出將用於其他各廠區年度例行維修與設備優化。（編輯：楊凱翔）1130430