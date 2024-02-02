世界先進第1季產能利用率估50% 出貨量減6%至8%

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（中央社記者張建中新竹2日電）晶圓代工廠世界先進第1季營運展望保守，預期因淡季效應影響，產能利用率恐降至50%，晶圓出貨量減少6%至8%，產品平均售價約略持平。

世界先進下午舉行法人說明會，總經理尉濟時表示，目前訂單能見度約2至3個月，第1季因供應鏈持續進行庫存調整，並維持審慎保守的下單態度，產能利用率將降至50%。

尉濟時預估，第1季晶圓出貨量將減少6%至8%，產品平均售價約略持平，毛利率約21%至23%。小面板驅動IC及電源管理晶片產品比重將會提升。

他說，因地緣政治影響客戶轉單，對世界先進是利多於弊，已接獲5至6個客戶訂單，於2023年第3季開始量產，以電源管理晶片及分離式元件為主，且以美國客戶居多，同時有經營國際市場的中國客戶，預期出貨量可望逐季增加。

至於化合物半導體業務進展，尉濟時表示，2024年將是世界先進較大量量產的元年，1200伏特高壓產品獲政府支持開發。

至於12吋廠計畫，世界先進董事長方略說，因投資需要龐大資金，會謹慎小心，內部認真評估考慮，也做很多準備，客戶需求承諾及財務狀況是考量重點。（編輯：楊凱翔）1130202