世界先進新加坡合資廠 客戶搶逾半產能、3萬片損平

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（中央社記者張建中台北5日電）世界先進決定與恩智浦（NXP）在新加坡合資興建12吋晶圓廠，世界先進董事長方略表示，目前客戶已搶訂超過一半產能，估計月產能3萬片可達到損益兩平。

世界先進今天下午召開重大訊息記者會，宣布與恩智浦在新加坡合資興建12吋晶圓廠的消息。世界先進隨後舉行線上法人說明會和媒體交流會，進一步說明合作案。

方略說，與恩智浦在新加坡合資興建的第1座12吋廠，總投資金額約78億美元；此外，兩公司承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費。

世界先進財務長黃惠蘭表示，世界先進在這合資案估計將投入31億美元，除自有資金及客戶的長期合約保證金，也會考慮辦理銀行聯貸借款及現金增資；不過，負債比率會控制在60%以下，並維持穩定且可以持續成長的股利政策。

黃惠蘭指出，今年會有一些現金支出，主要是工程及設備預付款，不影響折舊費用；2025年至2028年是新加坡合資廠產能擴充期，估計可能影響毛利率5至9個百分點。

方略說，與恩智浦有長達15年的合作關係，恩智浦很多產品生命週期長，且不合適在12吋廠生產，會繼續在世界先進8吋廠生產，恩智浦的新產品平台會採用12吋廠。

方略透露，此合作案協商約2年，雖然決定時間比起同業稍晚，不過在技術、訂單充分掌握，新加坡合資廠2027年量產是很好的時間點。他表示，相信這是對於世界先進和恩智浦兩公司長期發展好的決定。

世界先進指出，新加坡合資廠預計2024年下半年開始興建，2027年量產130奈米至40奈米製程的混合訊號、電源管理和類比晶片，支援汽車、工業、消費性電子和行動裝置等，相關技術授權及技術轉移自台積電，2029年月產能將達5.5萬片。（編輯：張良知）1130605