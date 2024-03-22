世界先進：今年半導體景氣逐季加溫 全年溫和復甦

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（中央社記者張建中台北22日電）晶圓代工廠世界先進董事長方略今天表示，今年半導體產業景氣可望逐季加溫，全年將溫和復甦。

世界先進今天舉行媒體交流會，方略說，今年仍有不確性，包括世界經濟、產業鏈庫存調整、通膨和戰爭等，不過不確定因素逐步鈍化。

方略表示，消費性電子市場在經過2022年半年及2023年激烈庫存調整後，已逐步回復季節性成長。工業及汽車電子市場還在調整庫存，但估計可在1至2季內完成調整。

方略說，今年第1季營運目標應可順利達成，第2、3、4季可望逐季溫和成長，全年營收將小幅成長。世界先進預估，第1季晶圓出貨量將減少6%至8%，產品平均售價約略持平。

至於成熟製程市場的競爭，方略表示，因地緣政治摩擦，美國對中國大陸先進半導體製程進行管制，進而造成中國過度投資成熟製程，引發價格競爭。

方略說，世界先進不會參與價格戰，將深耕客戶長期需求的技術、產能及信任。因人才是公司資產，世界先進會持續積極招募人才，薪資福利將保持在業界平均水準之上。

針對12吋產能布局，方略表示，目前持續認真評估中，將會針對市場及客戶接受度、公司財務狀況等因素全盤考量。（編輯：林淑媛）1130322