台達研究院秀成果 QWiFi雷達獲台積電中華電採用

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）台達電布局AI全方位，除了提供電源、散熱和能源儲存等，在AI基礎設備方面扮演重要角色，旗下台達研究院投入尖端技術研發，成果罕見曝光，其中QWiFi感知WiFi雷達，已獲台積電、中華電導入應用，可用於居家入侵監測等。

台達研究院院長闕志克今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表專題演講，成為今年大會專題講者中唯二的台灣代表，與聯發科執行長蔡力行並列。

一開場，闕志克指出，AI正在吞噬世界（Eating the world），而且革命才剛開始。

闕志克表示，AI浪潮將造成「電力饑渴」（Power Hungry），除了AI運算需要更多電力，強大算力造成的發熱需要排除，散熱系統也同樣需要更多電力。相關技術，台達電已有很完整的布局，提供電源系統、散熱系統和能源儲存等。

此外，台達電旗下的台達研究院，祕密研發成果罕見曝光。闕志克在今天演說中演示多項尖端技術，其中「QWiFi」是1套感知WiFi雷達，可應用在睡眠品質的追蹤，也被中華電拿來應用在居家入侵監測，台積電則用這套技術進行個人智慧型手機的定位監控。

至於「BIDS」，是運用無人機的橋梁檢查解決方案；「COTA」則是用在自駕車ADAS（先進駕駛輔助系統）測試與增強的系統。

台達電在2013年成立台達研究院，發展智慧製造、人工智能、資通訊技術、與生命科學等領域的產品與解決方案，以開放創新模式與產官學研生態體系協作，希望開創新契機助力產業轉型升級。（編輯：楊蘭軒）1130606