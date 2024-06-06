參觀COMPUTEX 卓榮泰：政府全力協助台灣產業

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長卓榮泰今天前往參觀台北國際電腦展。他說，總統賴清德宣示，要打造台灣成為「人工智慧島」，政府會全力協助台灣產業，共同創造奇蹟。

卓榮泰中午在台北市電腦公會榮譽董事長童子賢、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳陪同下，到南港展覽館參觀「2024台北國際電腦展（COMPUTEX）」，先後到英特爾、美超微、台達、華碩、宏碁、微星、技嘉等攤位參觀、聽取業者簡介。

卓榮泰在臉書發文表示，近日舉世矚目COMPUTEX，聚焦在人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實以及綠能永續、創新等主題。全球創業先鋒與科技巨擘匯聚一堂，共同激盪出創新火花，台灣本土的創新團隊，也展現出蓬勃的活力。

卓榮泰指出，如同輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所說「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」，台灣有足夠的能量貢獻給世界；賴總統更宣示，要打造台灣成為「人工智慧島」，一起邁向更繁榮、更進步的世代。卓榮泰說，迎向AI發展新未來，政府會全力協助台灣產業，共同創造奇蹟。（編輯：蘇龍麒）1130606