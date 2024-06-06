COMPUTEX商機旺來 貿協贈黃仁勳蘇姿丰台味鳳梨酥

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（中央社記者劉千綾台北6日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）不僅展現台灣硬實力，今年微熱山丘鳳梨酥更代表台灣美食力前進展場。貿協董事長黃志芳向輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰等人分享台灣味十足的鳳梨酥，祝福科技巨頭商機「旺來」。

今年COMPUTEX科技大咖雲集，有9名AI產業領袖擔任主題演講主講人，是開展有史以來最多CEO的一屆，包括AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）等人接力發表演說。

COMPUTEX除展現台廠技術「硬實力」，貿協今年也攜手台灣鳳梨酥品牌微熱山丘，在展場打造「奉茶坊」，讓台灣美食力前進COMPUTEX。

外貿協會今天發布新聞稿表示，黃志芳特別準備台灣特色風味的鳳梨酥與科技巨頭們相見歡，展現台灣的熱情款待，期待大家的商機都「旺來」。

黃志芳認為，目前AI科技正處於大爆炸階段，台灣擁有完整的產業供應鏈體系，吸引全球科技公司CEO齊聚，而台灣科技業除了優秀的技術外，另一個優勢則是以客為尊的彈性客製化能力及款待精神。

黃志芳表示，貿協今年特別選擇最具台灣味的鳳梨酥，首次攜手知名品牌微熱山丘，推出COMPUTEX專屬聯名糕點致贈給國際貴賓，並在展場打造Hospitality Lounge，招待熱茶跟招牌鳳梨酥，藉由奉茶文化向全球買主呈現台灣人的熱情與好客，微熱山丘創辦人許銘仁本身也是科技業出身，因此這次的跨界合作十分具有象徵意義。

貿協表示，COMPUTEX不但是科技產業重要的合作平台，更是一場文化交流，將台灣與國際大廠、全球科技業者、新創團隊與專業買主深度鏈結，希望通過這些別具心意的安排，讓參與者在享受科技盛宴的同時，也能體驗到台灣的熱情好客與細膩心思，為台灣創造更多國際商機。（編輯：張均懋）1130606