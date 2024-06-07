黃仁勳與AI炒熱COMPUTEX話題 4天8.51萬人次參訪年增7成

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（中央社記者劉千綾台北7日電）2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）今天落幕，主辦單位外貿協會表示，4天展期間共吸引8萬5179人次的資通訊產業買主及專業人士，較去年成長7成，主要參觀者來自日本、美國、中國、韓國、香港為前5大地區。

今年台北國際電腦展（COMPUTEX）以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，展期自4日至7日，為期4天。期間邀請輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等晶片大廠高層來台演講，展覽不僅呈現AI應用百花齊放，也顯示台灣產業供應鏈位居全球關鍵地位。

貿協今天發布新聞稿表示，根據市場研究公司IDC預測，AI PC將於2027年占全球近6成PC出貨量。在AI運算暨系統解決方案區，廠商展示最新AI產品應用，包括宏碁與華碩分別展出旗下首款Copilot+ PC—Swift 14 AI筆電、Vivobook S 15，以AI技術翻轉PC產業，賦予更多創新想像。

此外，今年COMPUTEX新增設智慧移動展區。貿協表示，智慧科技在各場域的應用如雨後春筍，展間也有諸多汽車相關展示，如台灣先進車用技術發展協會（TADA）集結和碩聯合科技、公信電子、瑞相科技等多家大廠，設立汽車科技主題館，展出完整智慧座艙解決方案。

前瞻通訊領域方面，貿協表示，亞旭電腦與華碩攜手，展示透過微軟Azure專用5G核心所開創的5G企業專網解決方案和服務，普萊德則展示業界首創跨協議能源智慧管理系統「AIoT應用管理平台（NMS-AIoT）」。

另一方面，元宇宙也是蓬勃發展的科技領域之一，貿協表示，見臻科技展示擴增實境裝置中的穿戴式眼球追蹤技術，優化整體沉浸體驗，而矽谷的XR/AI新創公司Aemass則藉由可攜式單一鏡頭3D錄影系統，以及具全球專利的3D雲圖與AI演算法技術，展現為XR提供真實內容的前瞻科技。（編輯：張均懋）1130607