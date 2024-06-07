財部：今年出口穩健上升 規模可望季季破千億美元

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（中央社記者張璦台北7日電）台灣出口迎上人工智慧（AI）旋風，財政部官員指出，預估6月將呈連8紅，年增幅料介於16%至19%，上半年出口規模會創歷年同期次高，下半年可望延續穩健上升態勢，且今年每一季外銷金額均有望破千億美元大關，AI商機將是全年出口主要動力。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，5月出口金額373.6億美元、年增3.5%；進口金額313.1億美元、年增0.6%。累計前5月出口1851.4億美元、寫歷年同期次高，年增9.1%。

財政部統計處長蔡美娜表示，這一波外銷景氣反彈到目前已有約7個月，截至5月出口也呈連7紅，同時在AI創新運用商機、供應鏈重組等2大潮流牽動下，出口在產品面、市場面，出現資通與視聽產品、美國「獨強」局面。

反映在數據上，前5月資通與視聽產品外銷，以及對美國出口規模，分別為517.3億美元、430.7億美元，雙創歷年同期最高。

展望後市，蔡美娜指出，6月出口將寫連8紅，規模預計落在375億至385億美元，年增幅介於16%至19%，主因是去年同月基期偏低；上半年外銷金額將創歷年同期次高、年成長預估介於10%至11%，下半年也可望延續穩健上升態勢。

蔡美娜進一步說明，根據主計總處最新預測報告，AI應用將持續延伸到手機、筆電等裝置端的邊緣運算，加上國內半導體一向具有產能、製成優勢以及完整生態鏈，可適時迎上AI商機，因此主計總處也大幅上修今年出口年增率3.9個百分點，達10.1%，且4個季度的出口值都會超過千億美元大關。

不過，蔡美娜表示，市場不確定性仍多，因此即使庫存調整到稍微比較健康的水位，仍有業界消息指客戶端依然保守，主要是歷經先前的高庫存陰影，所以現在下單較為謹慎，智庫學者也分析，AI商機帶來的訂單，可能是急單、短單，不見得全部是長單，所以今年的「特殊下單節奏」，會導致整體出口上上下下、波動較大。

她強調，這不代表全年出口景氣復甦態勢會改變，AI商機固然存在，是出口、乃至於經濟成長的主要動力，但何時大量出貨，仍莫衷一是，這方面也存在些許不確定性。

以貨品面來說，塑橡膠、化學品、礦產品、紡織品等4大貨品5月出口翻紅，蔡美娜說，傳產生機能否延續，也值得觀察。

至於電子零組件6月能否迎來技術性反彈，她表示，翻紅與否已不具特殊意義，國內領先大廠持續獲利，但電子零組件外銷續呈衰退，主因在於近年全球供應鏈重組，資通訊業者擴大在台生產比重，部分積體電路供應路徑由外銷轉內銷，最後會製成資通產品報關出口。（編輯：林克倫）1130607