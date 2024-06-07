AI拉抬5月出口373.6億美元 年增3.5%連7紅
2024/6/7 16:11（6/7 16:22 更新）
（中央社記者張璦台北7日電）財政部今天公布5月出口373.6億美元、年增3.5%，連續7個月正成長；其中，受惠AI商機火熱，伺服器、顯示卡等資通與視聽產品外銷94.2億美元、年增62.4%，再次扮演出口頂樑柱。
財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，5月出口金額373.6億美元、年增3.5%；進口金額313.1億美元、年增0.6%。
累計前5月出口1851.4億美元、年增9.1%。（編輯：潘羿菁）1130607
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