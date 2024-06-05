AI點火 外資熱錢湧入5月淨匯入創逾13年新高
2024/6/5 17:48（6/5 18:18 更新）
（中央社記者謝方娪台北5日電）人工智慧（AI）題材持續發燒，外資熱錢滾滾流入台灣，5月單月淨匯入達117.22億美元，折合約新台幣3800.27億元，改寫金管會2011年資料以來單月新高，累計前5月外資淨匯入達256.38億美元。
美國AI概念股財報表現優異，帶動台股伺服器供應鏈，加上台灣科技廠法說會釋出樂觀看待未來AI需求訊息，AI熱度居高不下，5月外資熱錢滾滾流入台灣，淨匯入力道寫至少逾13年單月最強。
金管會今天公布，5月外資淨匯入117.18億美元、陸資淨匯入近0.04億美元，合計整體外資5月淨匯入達117.22億美元。按5月底新台幣兌美元收盤價32.42元換算，單月淨匯入規模折合新台幣約3800.27億元。累計前5月整體外資淨匯入達256.38億美元，同步寫至少近5年同期新高。
金管會官員說明，外資匯出入會有自己策略，5月將大筆資金匯入台灣，主因可能為AI熱度不減，外資看好台股AI供應鏈，加上今年前4月國內上市櫃公司累計營收達12.96兆元，為歷年同期次高，年增8.54%，台股殖利率達2.66%、加計股票股利達2.77%，截至今年4月底台股本益比為23.67倍，均可見台股基本面穩健。
在AI概念股點火下，外資揮別前2個月賣超台股態勢，5月買超上市櫃股票達新台幣883.46億元，改寫近14年同期次高，累計前5月整體外資轉買超上市櫃股票達181.32億元。（編輯：張均懋）1130605
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