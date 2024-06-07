先進製程需求強勁 台積電5月營收2296億創史上第3高
2024/6/7 14:02（6/7 14:22 更新）
（中央社記者張建中台北7日電）晶圓代工廠台積電5月營收新台幣2296.2億元，月減2.7%，不過仍較去年同期增加30.1%，創史上第3高水準，也是歷年同月新高。
法人表示，高效能運算市場暢旺，客戶對3奈米及5奈米先進製程技術需求強勁，是支撐台積電5月業績維持高檔的主要動力。
台積電5月營收2296.2億元，月減2.7%，年增30.1%；台積電累計前5月營收1兆582億元，較去年同期增加27%。
台積電4月及5月營收合計4656.41億元，法人預期，台積電第2季營運目標應可順利達成，不排除有機會優於預期。台積電預估，第2季營收約196億至204億美元，以中間值計將季增約6%，平均匯率約1美元兌新台幣32.3元。
受惠伺服器人工智慧（AI）貢獻業績可望倍增，3奈米製程大量出貨，台積電預期，今年業績可望逐季攀高，全年美元營收將成長21%至26%，增幅高於晶圓代工業的14%至19%水準。（編輯：潘羿菁）1130607
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