台股小跌44點傳金接棒穩盤 週線翻紅漲684點

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）台股經昨天創高後，今天拉回整理，不過類股輪動快速，傳產、金融挺身而出穩盤，台股下檔支撐強勁，集中市場指數終場小跌44.32點，收在21858.38點，守穩所有均線之上，成交值新台幣4516.02億元。台股週線翻紅，本週上漲684.16點。

權值三雄今天休兵，台積電終場下跌15元或1.68%，收在最低879元；聯發科下跌15元或1.16%，收1275元；鴻海則收在平盤價177.5元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週末專題演講，點名107家「AI台灣隊」，熱門的散熱雙雄意外不在榜上，引發市場聯想，奇鋐、雙鴻今天股價持續偏弱，收盤分別大跌40元和64元，收在620元和731元，跌幅皆超過6%。

台股今天科技休兵，傳產、金融接棒，營建族群今天股價一片紅通通，鄉林、聯上發股價攻上漲停板，京城盤中也一度亮燈漲停，終場上5.1元或9.07%，收在61.3元。國建、國揚、太子、龍邦、日勝生等也都大漲超過半根停板。

重電股經過近1個月回檔整理，今天再度轉強，亞力攻上漲停板118元，華城、中興電也都大漲超過8%。

金融股也挺身而出，今天普遍收紅，新光金上漲0.35元或3.73%，終場收在9.73元，其他像是華南金、富邦金、國泰金、開發金、台新金、國票金、第一金等漲幅也都超過1%。

台股輪動快速，PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪看好電子、金融、傳產良性輪動，有利維持台股多頭氣勢，電子股接下來還有戲，包括輝達股票分割、蘋果WWDC開發者大會等題材，有望為台股續添多頭柴火。（編輯：楊凱翔）1130607