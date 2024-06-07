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電子休兵營建接棒 台股平盤下震盪

2024/6/7 10:52
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）台積電昨天在漲價題材、實施庫藏股等簇擁下，收盤股價衝上894元，再創歷史新高。不過台積電今天休息整理，電子股跟著休兵，台股加權指數於平盤下震盪。

截至10時45分，台股加權指數下跌53.74點，為21848.96點，成交值約新台幣2289億元。

權值三雄今天漲跌互見，台積電盤中下跌14元至880元；聯發科下跌20元至1270元；鴻海小漲，盤中最多上漲2.5元至180元。散熱雙雄雙鴻、奇鋐都回檔超過2%

電子休兵，傳產接棒，今天營建族群股價一片紅通通，京城、鄉林、聯上發盤中亮燈漲停，國建、太設、太子、龍邦、日勝生也都上漲超過半根停板。

另外重電股經過近1個月回檔整理，今天也轉強，華城、中興電、亞力皆上漲超過3%。

法人分析，本週隨著台北國際電腦展登場，加上AI晶片教主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台旋風橫掃，把AI題材炒熱到最高點，但COMPUTEX今天即將閉幕，且傳出美國聯邦監管機構擬針對輝達等AI巨頭進行反壟斷調查，短線AI題材可能稍微降溫。

新光台灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯看好蘋概股接棒，他表示，蘋果WWDC開發者大會6月11日即將登場，市場聚焦新的iOS 18作業系統升級，可能增添AI功能，有助接下來的iPhone 16手機展開新換機週期，對蘋果供應鏈和相關半導體廠商帶來新成長動能。（編輯：楊蘭軒）1130607

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黃仁勳
AI族群休兵 台股早盤走勢震盪電腦展閉幕 法人：提防台股激情過後拉回
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