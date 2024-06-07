AI族群休兵 台股早盤走勢震盪
2024/6/7 09:32（6/7 09:50 更新）
（中央社記者曾仁凱台北7日電）AI浪潮推升台股表現，加權指數昨天再創歷史新高，不過輝達（NVIDIA）美股收盤下跌，影響之下，台股AI族群今天暫時休兵，台股加權指數開低，早盤一度翻紅走勢震盪。
台股昨天大漲417.82點，終場收在21902.70點，再創歷史新高。不過傳出輝達執行長黃仁勳有意出脫手中部分持股；加上美國聯邦監管機構傳達成協議，擬對輝達、微軟及OpenAI在AI產業的主導地位進行反壟斷調查，輝達昨晚美股收盤股價終結連3紅，影響台股AI族群今天表現。
至9時23分，台股加權指數下跌7.51點，至21895.19點，代表中小型股票的櫃買指數則小漲。
觀察台股權值三雄表現，台積電早盤最多下跌新台幣10元至884元；聯發科下跌10元至1280元；鴻海早盤上漲1元至178.5元。（編輯：楊蘭軒）1130607
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