本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
輝達
新聞專題
輝達1/126
首頁 / 證券

AI族群休兵 台股早盤走勢震盪

2024/6/7 09:32（6/7 09:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北7日電）AI浪潮推升台股表現，加權指數昨天再創歷史新高，不過輝達（NVIDIA）美股收盤下跌，影響之下，台股AI族群今天暫時休兵，台股加權指數開低，早盤一度翻紅走勢震盪。

台股昨天大漲417.82點，終場收在21902.70點，再創歷史新高。不過傳出輝達執行長黃仁勳有意出脫手中部分持股；加上美國聯邦監管機構傳達成協議，擬對輝達、微軟及OpenAI在AI產業的主導地位進行反壟斷調查，輝達昨晚美股收盤股價終結連3紅，影響台股AI族群今天表現。

至9時23分，台股加權指數下跌7.51點，至21895.19點，代表中小型股票的櫃買指數則小漲。

觀察台股權值三雄表現，台積電早盤最多下跌新台幣10元至884元；聯發科下跌10元至1280元；鴻海早盤上漲1元至178.5元。（編輯：楊蘭軒）1130607

延伸閱讀
台積電喊衝 台股6日大漲417點攻上21900點創新高電腦展閉幕 法人：提防台股激情過後拉回黃仁勳：輝達研發中心可能靠近台北附近楊金龍：全球股市熱絡助台股創高 但要居高思危
黃仁勳
輝達股票將分拆 期貨交易也瘋狂黃仁勳：TAIWAN字母就藏AI 理當為世界打造AI基礎
三雄
台股連創盤中與收盤新高 法人：中長行情仍可期
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美媒：美政府調查AI大咖壟斷 輝達微軟OpenAI皆被點名
172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：