SK崔泰源6日拜會魏哲家 與台積電合作AI晶片狠甩三星

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（中央社記者張建中新竹7日電）台積電今天表示，韓國SK集團會長崔泰源6日拜訪台積電董事長魏哲家，但不願進一步說明雙方商談內容。不過，根據SK集團發布新聞稿指出，雙方將加強在人工智慧（AI）晶片方面合作。

SK海力士（Hynix）為高頻寬記憶體（HBM）領導廠商，4月宣布與台積電簽署合作備忘錄，共同合作開發HBM4新世代記憶體，預計2026年量產。

SK集團今天發布新聞稿指出，會長崔泰源6日拜訪魏哲家，將加強雙方在AI晶片方面合作。台積電證實崔泰源拜訪魏哲家的消息，不過並未進一步說明雙方商談內容。

台積電業務開發資深副總經理暨副共同營運長張曉強先前說，在整合邏輯晶片及HBM過程有許多問題要解決，台積電與SK海力士、美光（Micron）和三星（Samsung）3家HBM主要供應商都緊密合作。

隨著AI應用百花齊放，HBM需求高度成長，加上HBM產品價格高於傳統動態隨機存取記憶體（DRAM）產品，吸引SK海力士、美光及三星爭搶市場商機，其中，美光期望2025年能搶下20%至25%的HBM市場。

張曉強指出，選用哪家記憶體廠的HBM是由客戶決定。不過，半導體業者認為，由於HBM要與先進製程邏輯晶片整合，台積電扮演重要關鍵角色，因此不僅SK海力士積極與台積電合作，三星先前也傳出高層來台拜訪台積電。（編輯：林淑媛）1130607