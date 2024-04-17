調查：台積電超車三星 台灣百大企業10年市值勝韓國
2024/4/17 19:18（4/17 19:44 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國企業研究機構CEO SCORE發布報告，指出受到台積電與三星電子業績走勢影響，台灣前百強企業近10年來總市值與營業利益，已經反超韓國百大企業。
CEO SCORE今天發布報告，台灣百大企業總市值從2013年的540兆9574億韓元（約新台幣12兆8799億元），躍升至去年底的1649兆8700億韓元，增幅達205%；同期韓國百大企業總市值則從828兆6898億韓元增至1565兆4222億韓元，增幅88.9%。
台灣百大企業營業利益，則從36兆3947億韓元增至86兆960億韓元，成長136.6%；同期韓國百大企業盈利則從88兆1953億韓元減少至71兆6491億韓元，縮水18.8%。
分析指出，台灣半導體產業在過去10年快速成長，韓國相較之下則陷入停滯，受到雙方半導體龍頭企業台積電與三星電子的影響尤其明顯。
比較10年來台積電與三星電子的表現，台積電市值在10年間大增571.4%，從96兆1509億韓元成長至549兆4057億韓元，營業利益也成長約5倍；三星電子市值則從202兆947億韓元增至266兆5332億韓元，成長131.9%，營業利益較2013年的36兆7850億韓元縮減至6兆5670億韓元。
報告指出，三星電子營業利益直到2021年為止都領先台積電，但在2022年開始衰退，被台積電反超。
台灣與韓國百大企業都以半導體大廠為首的IT電子業占比最多，以市值計算的占比分別為77.4%及48.9%。（編輯：陳慧萍）1130417
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