三星獲美國政府64億美元補助 少於英特爾及台積電

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國政府今天宣布，將提供韓國半導體巨擘三星電子多達64億美元（約新台幣2073億元）補助，用於擴大其德州廠的先進晶片產能。

法新社報導，這是華府尋求振興美國半導體製造業提供的最新獎勵，特別是高階半導體製造。

拜登政府已批准向美國晶片巨擘英特爾（Intel）和台積電分別提供多達85億及66億美元補助，以避免未來半導體供應吃緊。半導體目前堪稱全球經濟命脈。

美國商務部（Department of Commerce）在聲明中表示：「美國商務部已與三星電子簽定不具約束力的初步備忘錄（PMT），將根據『晶片法』（Chips and Science Act）直接提供多達64億美元資金。」

聲明還說，預計三星電子「未來數年將在該地區投資逾400億美元，這項投資案將有助創造逾2萬個就業機會」。

美國官員向記者表示，這筆來自「晶片法」的補助，有助三星電子擴大生產晶片，供航太、國防及汽車工業使用，並能強化美國國安。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）說：「先進晶片製造重返美國，是本國半導體產業的重要新篇章。」

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，這項補助將用於支持2座晶片生產設施、1座研究中心及1座封裝廠。

她說，這筆補助也有助三星電子擴張其位於德州奧斯汀（Austin）的半導體廠房。

雷蒙多並表示：「（這些投資）將使美國再次引領全球，不單是我們現正領先的半導體設計方面，在製造、先進封裝及研發領域也將位居領先。」（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）11304015