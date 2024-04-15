蘋果iPhone出貨量下滑 三星奪回市占龍頭

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（中央社舊金山14日綜合外電報導）產業研究機構國際數據資訊（IDC）今天的資料顯示，由於搭載Android系統智慧型手機爭奪市占龍頭的競爭加劇，蘋果公司（Apple）2024年第1季iPhone出貨量下滑約10%。

路透社報導，今年1月到3月，全球智慧型手機出貨量成長7.8%，達2億8940萬支。韓國三星（Samsung）以20.8%市占率，從蘋果（Apple）手中，奪回全球手機製造商龍頭寶座。

蘋果去年12月超越三星，成為全球手機製造商龍頭，但隨後銷量急遽下滑。在華為等中國品牌瓜分市占率之際，蘋果市占率下滑至17.3%，排名退居第2。

中國最大智慧型手機製造商之一小米，首季以14.1%的市占率，名列第3。

韓國三星今年初推出最新旗艦智慧型手機Galaxy S24系列，這一系列今年第1季出貨量超過6000萬支。

市調機構Counterpoint表示，相較去年Galaxy S23系列手機上市前3週的情況，Galaxy S24系列全球銷售量成長8%。

根據IDC，蘋果今年第1季iPhone出貨量為5010萬支，低於去年同期的5540萬支。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1130415