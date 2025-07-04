台積電小跌 台股跌165點守住5日線

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（中央社記者江明晏台北4日電）關稅協商結果公布在即，台股今天盤中翻黑，終場下跌165.47點，收在22547.5點，守住5日線約22529點，權值股台積電下跌5元，收1085元。投顧分析，台股回檔主因為關稅談判題材已反映，市場基本面偏空，面臨震盪整理壓力；台股週線下跌32.58點。

美股因獨立日提早收盤，由於就業數據優於預期，加上總統川普（Donald Trump）的大型減稅措施題材，華爾街股市勁揚，標普500及那指再創新高。

台股今天早盤漲逾百點，上攻22842.75點附近，隨後翻黑，一度跌212點，下探22500.97點，回測5日線。

台股終場加權指數下跌165.47點，收22547.5點，跌幅0.63%，成交量新台幣3218.82億元；電子股跌0.63%、金融股跌0.8%，代表中小型股票的櫃買指數漲1.27%。

觀察權值股走勢，台積電早盤由紅翻黑，終場下跌5元，收1085元，跌幅0.46%，鴻海下跌1.83%、聯發科收紅，漲幅1.57%。

AI概念股今天熄火，散熱股奇鋐、華碩、緯創、緯穎均收黑。PCB族群中，尖點則反彈收漲6.08%，金像電漲3.62%。

重電概念股走勢疲軟，士電跌2.70%，中興電跌2.42%、華城收跌近3%，電線電纜族群華新、華榮、大亞收盤跌逾2%。

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鋼鐵族群下挫，世紀鋼跌停，豐興跌2.35%，新光鋼跌2.72%，大成鋼下跌2.11%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股回檔，主要是關稅結果將公布，但利多差不多已反映完成，市場基本面偏空，加上目前股價基期高，幾乎已回到年初高點，近期指數面臨震盪整理壓力。（編輯：楊凱翔）1140704