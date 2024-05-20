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520總統就職 法人：台股提防漲多技術性拉回

2024/5/20 08:39
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（中央社記者何秀玲台北20日電）台股17日因市場觀望，終場小跌45點。新任總統賴清德今天上任，市場將聚焦在就職演說內容，尤其是兩岸關係。法人指出，520總統就職前價穩量縮，台股提防漲多技術性拉回。

另外，輝達財報等將左右台股投資情緒，另有6月台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）、蘋果全球開發者大會（WWDC）等題材將發酵，人工智慧（AI）議題仍是焦點。

道瓊工業指數美東時間17日終場上漲134.21點收在40003.59點，首度登頂4萬點大關。法人認為，可觀察是否能成為台股今天520行情的加分利多。

凱基投顧指出，上週五市場觀望520總統就職，台股呈現價穩量縮。今天台股必須提防總統就職演說時出現技術性拉回，下檔支撐暫看前高20883高點支撐力道，未失守前高前，多頭格局或將延續。

觀察台股盤面結構，權值電子主導類股漲跌，電子個別族群僅AI伺服器、散熱、測試介面、太陽能稍有表現；金融保險穩步盤堅，持續是未來台股助攻的要角；非金電個別族群表現，航運股漲多震盪、營建股漲多拉回後試圖轉強、生技醫療落後補漲，觀光餐旅、軍工航太提防就職演說後短線拉回。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，本週包括520總統就職、輝達（NVIDIA）財報等都將左右台股投資情緒，而6月台北國際電腦展、蘋果全球開發者大會等題材也開始發酵，吸引市場資金持續關注AI相關題材，科技股表現再度強勢。（編輯：楊凱翔）1130520

凱基
不畏美債殖利率飆升 債券ETF獲准成立或將開募輝達財報激勵股市大漲 14檔海外ETF股價創高
黃新迪
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