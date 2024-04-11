不畏美債殖利率飆升 債券ETF獲准成立或將開募

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）不畏美債殖利率飆升，台新投信今天宣布，台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）已於10日獲淮成立。此外，凱基投信新推出凱基美國優選收益非投資等級債券ETF（00945B），也將於明天正式開募。

美國勞工統計局本週公布3月份非農就業人數增加30.3萬人，遠高於市場預期；美國10日公布3月消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚3.5%，同樣高於預期，顯示通膨依舊頑強，外界推測聯準會（Fed）降息腳步恐再度推遲，10年期美債殖利率再度飆破4.5%大關，今天國內美債ETF股價一片綠油油，不過投信依舊看好利率反轉行情搶募債券基金。

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00942B昨天正式獲淮成立，鎖定投資美國投等債。00942B基金經理人黃鈺民表示，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，主要由體質穩健的美國龍頭企業所發行，債券違約風險相對低，同時也能提供較公債為佳的殖利率。尤其A級債券信用品質高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。

另外，凱基新推出的00945B，明天將正式開募，發行價為15元，強調是全台首檔月配美國非投等債。相較於公債或投資等級債，一般認為非投等債風險較高。凱基投信投資長彭炫通說明，相較於美國長天期公債，非投等債對利率敏感度較低，在殖利率曲線倒掛情況下，加上附加的信用風險利差，使得短天期非投等債具備殖利率優勢。只要做好風險控管，非投等債可在信用風險和利率風險取得平衡點。（編輯：潘羿菁）1130411