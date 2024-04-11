CPI打擊降息預期殖利率又飆 美債ETF成重災區

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）美國公布3月消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚3.5%，高於預期，顯示通膨依舊頑強，市場推測聯準會（Fed）降息腳步恐再度推遲，導致10年期美債殖利率應聲飆漲至4.55%，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）等國內熱門債券ETF成為重災區，今天股價全面大跌，已摜破所有均線支撐。

債券ETF是這兩年最熱銷的投資商品之一，目前國內債券ETF的市場規模，甚至比近期超熱門的高股息ETF還要大。根據統計，國內85檔債券ETF目前總受益人數已突破150萬人。

不過近期美國公布經濟數據強勁，市場推測聯準會今年下半年降息次數可能從3次降為2次，甚至已經有分析師喊出聯準會今年不會降息，造成債券ETF股價大幅回檔，以國內規模最大的債券ETF元大美債20年為例，今天早盤股價最多大跌0.57元或1.94%，來到28.8元，對照2月高點30.62元，波段跌幅接近6%，等於已經吃掉1年的債息殖利率。

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國泰10Y+金融債ETF（00933B）基金經理人鍾郁婕分析，聯準會降息趨勢確定，只是時間問題，目前美國10年期公債殖利率已回彈到4.5%以上，投資人可以先賺高債息，再賺降息帶來的資本利得。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）基金經理人黃鈺民也認為，前兩年在Fed升息下，美國投資級債券呈現嚴重超跌，目前價格來到大幅折價的甜蜜點。（編輯：林淑媛）1130411