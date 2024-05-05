美AI科技股強勁 法人：支撐台股反彈動能

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美股3日收紅，輝達、超微、台積電ADR等AI指標股勁揚，台股3日終場漲107點收20330點，收復月線，投信連9週買超台股。法人分析，美升息變數降低，AI科技股動能強，台灣GDP數據佳，台股上市櫃公司陸續公布財報，大盤反彈有強勁動能。

美國3日公布就業報告顯示企業聘僱趨緩，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）近期可能開始降息，激勵美股4大指數收紅。

道瓊工業指數終場上漲450.02點，或1.18%，收在38675.68點，標準普爾500指數上漲63.59點，或1.26%，收在5127.79點。科技股為主的那斯達克指數大漲315.37點，或1.99%，收在16156.33點，費城半導體指數勁揚110.841點，或2.41%，收在4716.188點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）上漲3.46%收887.89美元，超微（AMD）勁揚3.04%收150.6美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲3.91%收141.56美元。

台股加權指數3日終場上漲107.88點，收20330.32點，收復月線，成交值新台幣4049.84億元。三大法人合計買超174.18億元，其中自營商賣超14.05億元，投信買超19.61億元，外資及陸資買超168.62億元。法人指出，投信連續買超週數推進至第9週，外資連兩週站在買方。

在台指期淨部位，三大法人3日淨空單增加976口至8922口；其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1916口至19457口。

本週上市櫃公司法人說明會陸續登場，包括祥碩、力旺、M31等股價超過千元的IC設計矽智財（IP）千金股，以及愛普、聯詠、群聯等IC與記憶體設計商，川湖、樺漢、上銀等工控與電腦周邊，以及富邦媒、玉山金、佳世達、敦泰等，將陸續釋出第2季營運展望。

展望國際股市，日盛投信台股投資研究團隊分析，上週美聯準會偏鴿談話，市場氛圍轉趨樂觀，後續降息時間點，依舊取決在經濟與通膨數據，市場最擔憂的升息變數降低，可提升中長期相對寬鬆的流動性支撐。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，看好AI科技創新帶動獲利成長動能，美股指標科技企業獲利上升，有利台股後續多方動能。

展望台股後市，日盛投信台股投資研究團隊分析，台灣第1季國內生產毛額（GDP）年增率優於主計總處預估，新訂單和生產回歸擴張，經濟面提供股市有效支撐，加上台股第1季財報陸續公布，基本面強勁和經濟面回溫，中長期資本市場表現無須看淡。

黃新迪指出，從基本面來看，台股不看淡，主要是上市櫃公司第1季財報密集公布，多數企業繳出亮眼成績；此外，台灣首季GDP成長率優於預期，對台股這波反彈格局具有強勁支撐。

觀察族群類股，日盛投信台股投資研究團隊表示，市場持續聚焦AI伺服器和半導體相關供應鏈，消費型電子等待明顯復甦。黃新迪則看好AI與先進封裝成長力帶動半導體產業，也可留意AI手機、AI PC等相關族群。（編輯：蘇志宗）1130505