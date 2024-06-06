AI三巨頭捨中韓改按讚台灣 童子賢：憑實力打拚出來

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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠和碩董事長童子賢今天表示，人工智慧（AI）三巨頭以前沒那麼重視台灣，今年來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），對台灣讚譽有加，跟以前不太一樣，「那就是台灣憑自己的實力打拚出來」。

童子賢今天以台北市電腦公會榮譽理事長身分，陪同行政院長卓榮泰巡視COMPUTEX攤位，於會後接受媒體採訪。

他說，AI三巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）都非常稱讚台灣，跟幾年前不太一樣，以前他們可能都還在尋求韓國、中國的合作，可是到了2024年整個翻轉過來，都以台灣為主。

童子賢強調，「台灣很爭氣，但如果要爭氣，底子就要打好」，他舉例說明，卓榮泰看到廠商展示AI伺服器，關心耗電，廠商回答可節省40%電力，讓卓榮泰鬆一口氣，「這樣子就省下來，我壓力不會那麼大」。

不過，童子賢隨即向卓榮泰說明，全世界都處在AI算力的軍備競賽，一旦電力能省下來，「大家就會趕快把算力再拉上去」。

童子賢進一步補充，一個AI伺服器機櫃相當於一個冰箱大小，可能消耗150戶家庭用電。即使AI伺服器很耗電，也還不需要動用大型冷氣設備，但可以帶給國家強大的計算能力，這樣的能源使用，「我認為是值得的」，把能源用在AI、電動車或台積電的晶片製造上，這是先進國家和科技領先的象徵。（編輯：林淑媛）1130606