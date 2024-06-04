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黃仁勳等AI三巨頭逛電腦展 按讚台灣供應鏈

2024/6/4 18:07（6/4 18:36 更新）
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台北國際電腦展4日起登場，超微（AMD）董事長蘇姿丰（中）造訪技嘉展區，大讚和技嘉有很良好的合作關係。中央社記者江明晏攝 113年6月4日
台北國際電腦展4日起登場，超微（AMD）董事長蘇姿丰（中）造訪技嘉展區，大讚和技嘉有很良好的合作關係。中央社記者江明晏攝 113年6月4日
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（中央社記者江明晏台北4日電）台北國際電腦展今天開幕，堪稱AI三巨頭的黃仁勳、蘇姿丰、季辛格今天腳步遍及全展區，前後造訪雲達、技嘉、鴻佰等攤位，不約而同為台灣供應鏈按讚，也在展區替自家產品簽名，推升AI浪潮熱度。

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）今天起於南港展覽館登場，今年以「AI串聯、共創未來」為主軸，計有來自36國、1500家企業參展、使用4500個攤位，預計吸引5萬名國內外業界代表參觀。

今年台北國際電腦展眾星雲集，多位AI大咖齊聚台灣，除了近期到各地都掀起AI旋風的輝達執行長黃仁勳之外，超微（AMD）董事長蘇姿丰、晶片大廠英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今天均在展區逛攤位，所到之處皆吸引大批媒體跟隨，足見AI三巨頭的高人氣。

黃仁勳、蘇姿丰、季辛格今天分別前後抵達雲達、技嘉、鴻佰等攤位逛展，並在自家產品上簽名，與高層合影互動，替台灣供應鏈夥伴按讚。

黃仁勳受訪表示，台灣是許多偉大電腦技術公司的所在地，包括半導體大廠台積電、封裝大廠矽品、系統製造商如廣達、富士康、緯創、英業達、技嘉、華碩、微星等令人驚嘆的公司，「AI的新開始，將為全台灣的企業創造巨大的機會」。

蘇姿丰今天在技嘉展區表示，和技嘉及台灣供應商夥伴有很良好的合作關係，對於目前正在攜手合作的事情，真是太令人興奮了，也認為未來還有很多合作空間。

蘇姿丰前腳離開後，季辛格也隨即抵達技嘉展區，技嘉總經理林英宇特別拿出銀白色的Intel旗艦主機板說明，季辛格面露微笑讚許，接著在前往鴻佰攤位。

季辛格今天在主題演講時表示，很喜歡台灣在整個科技生態系扮演的核心角色，也感受到台灣生態系的創新能量。（編輯：張良知）1130604

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日在南港展覽館展開，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）（右2）到鴻佰展區參觀，工業富聯董事長鄭弘孟（右1）接待，兩人握手致意。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日在南港展覽館展開，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）（右2）到鴻佰展區參觀，工業富聯董事長鄭弘孟（右1）接待，兩人握手致意。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（左3）4日前往台北國際電腦展鴻佰展區參觀，由工業富聯董事長鄭弘孟（右2）接待並合影。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（左3）4日前往台北國際電腦展鴻佰展區參觀，由工業富聯董事長鄭弘孟（右2）接待並合影。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右2）參觀技嘉攤位，與技嘉總經理李宜泰（右3）等合影。中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右2）參觀技嘉攤位，與技嘉總經理李宜泰（右3）等合影。中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日
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