蘇姿丰晚間宴請AMD供應鏈 稱COMPUTEX新技術令人興奮

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕第1天，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今晚在下榻的東方文華酒店宴請供應鏈合作夥伴，面對媒體追問觀展心得，蘇姿丰直呼「太棒了，這麼多令人興奮的新技術」。

蘇姿丰大約於晚間6時30分返回飯店，面對現場久候的粉絲要求合照、簽名、握手，通通來者不拒，表現超親民。

COMPUTEX開幕，蘇姿丰今天走訪了展場攤位，面對媒體追問觀展心得，蘇姿丰表示，「太棒了，這麼多令人興奮的新技術，這麼多的合作夥伴和客戶，這是很棒的一週，而且今天才星期二。」

蘇姿丰說，今天晚上主要是和生態系的合作夥伴聚會，很多是幫助AMD把技術和產品落實的關鍵人員，今晚預計有約80位供應鏈合作夥伴參加。

截至晚上6時50分，包括宏碁總經理簡慧祥、緯創總經理暨執行長林建勳、緯穎董事長洪麗甯、日月光投控營運長吳田玉、群聯創辦人暨執行長潘健成等供應商高層已陸續到場。（編輯：林淑媛）1130604

超微（AMD）董事長暨總裁蘇姿丰4日在台北東方文華酒店宴請供應鏈廠商，受邀的貴賓座車陸續抵達酒店。中央社記者王飛華攝 113年6月4日