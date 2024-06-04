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蔡力行秀聯發科手機生成AI功能 黃仁勳讚聰明

2024/6/4 21:47（6/4 22:03 更新）
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台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日開幕，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（圖）下午發表主題演講，探討先進半導體技術發展和連接器標準，以及生成式AI在各領域的未來發展。 中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日開幕，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（圖）下午發表主題演講，探討先進半導體技術發展和連接器標準，以及生成式AI在各領域的未來發展。 中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日
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（中央社記者張建中台北4日電）聯發科執行長蔡力行今天出席台北國際電腦展主題演講，合作夥伴輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身站台，在實際體驗聯發科手機生成式AI功能後，黃仁勳誇說「你們的AI蠻聰明的」。

蔡力行今天以自家手機生成式AI功能，輸入一連串文字成功生成最近頻頻出現在台灣夜市的黃仁勳背影，作為迎賓秀；當黃仁勳現身，現場響起熱烈掌聲。

黃仁勳肯定聯發科是消費性電子的領導者，系統單晶片具備高效能、低功耗，可讓聯發科順利進入車用領域，他並提到兩家公司未來在大型語言模型的訓練，及邊緣AI裝置等領域，會有更多的合作機會。

安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）也到場為聯發科站台，提到人工智慧（AI）帶來的技術影響力相當廣泛，聯發科與Arm的合作關係將會是抓住市場機會的關鍵，並宣布透過Arm Neoverse運算子系統（CSS），加速在雲端運算晶片的設計與開發。

蔡力行表示，AI正在引領未來的科技發展，其中生成式AI更將使AI無所不在。聯發科的運算技術，將從邊緣裝置端到雲端，推動無所不在的混和式AI運算。

他指出，從邊緣至雲端的各類高性能運算單元、AI加速器所需的各類技術、實現邊緣至雲端混合式AI的先進無線網路技術，以及堅強的全球生態系及供應鏈長期夥伴合作關係，是聯發科的重要支柱。（編輯：張良知）1130604

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日開幕，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（中）下午發表主題演講，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）、安謀（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）（左）上台。 中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日開幕，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（中）下午發表主題演講，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）、安謀（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）（左）上台。 中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日
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