廣達集團AI專案接不完 今年已增200研發人力還要追加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北4日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）今天開展首日熱鬧滾滾，廣達集團旗下負責提供雲端解決方案的子公司雲達科技成為重量級貴賓必訪景點，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）等3大咖接力登台。

反應在公司的接單、擴產，雲達總經理楊麒令今天在會場接受媒體訪問指出，因應AI的龐大需求，雲達現在每個廠都在擴廠，但因為導入新的AI技術，產線人力反而節省。

不過在研發人力方面，公司投資不手軟，楊麒令說明，去年底廣達集團伺服器部門研發人力大約2000人，今年來已增加1成人力、達到約2200人，而且還在繼續加人，因為「Project（專案）真的很多接不完」。

蘇姿丰今天下午前往雲達展間站台助陣，由廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令接待。蘇姿丰表示，雲達一直是AMD最重要的支持者和合作夥伴，從AMD第1代的EPYC伺服器處理器，一代一代往前推進，雙方變得更好、更緊密，而下世代的AI伺服器，將為彼此迎來更顯著的成長機會。

雲達現場展出採用AMD EPYC處理器的QCT QuantaGrid伺服器，以及配備AMD Instinct MI300系列加速器的QCT AI整合解決方案等。

黃仁勳今天一早就抵達COMPUTEX會場，觀展第1站，也選擇從雲達的展位出發，廣達董事長林百里親自接待。黃仁勳一到會場，直說「廣達集團是我超過10年最好、最讚的夥伴。」給足面子。

林百里也表示，AI訂單太多，供應鏈吃緊，未來應用市場更大，自己可能要延期退休了，因為「那麼好玩不能太早退休」。

黃仁勳去年COMPUTEX也到雲達攤位，甚至脫下招牌皮衣，披在楊麒令身上，被外界稱為「皮衣加身」，顯示黃仁勳對於雲達的重視程度。

針對外界關心輝達最新的GB200 AI伺服器出貨進度，楊麒令今天透露「原本預計9月，現在看起來有機會前進一些。」

緊接蘇姿丰之後，英特爾執行長季辛格今天下午也到雲達攤位站台拜會，3大晶片巨頭接力登台。（編輯：楊蘭軒）1130604