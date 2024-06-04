賴總統行動挺AI 在全球科技戰對抗下提前布局

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（中央社記者溫貴香台北4日電）總統賴清德今天出席台北國際電腦展開幕致詞並頒發獎項，黨政人士表示，這不只呼應他「產業立足台灣放眼世界」的目標，也象徵擁有完整供應鏈，做為全球AI革命關鍵的台灣資通訊產業，政府部門與民間企業攜手合作，在全球科技戰對抗下提前布局。

第43屆台北國際電腦展（COMPUTEX）盛大開幕，總計有來自36個國家、1500家國內外科技業者、4500個攤位參展，是全球前三大資通訊展覽，也是具全球指標性的創新產業展覽，這屆特色以「AI串聯，共創未來」為主題，著重前瞻趨勢、科技發表、商機媒合、新創基地等目標。

主辦單位於2022年創立Best Choice Award，鼓勵資通訊產業技術創新、協助拓展廠商外銷商機，以Best Choice Award品牌幫助得獎廠商行銷全球，台灣做為ICT產業重鎮，台北國際電腦展集結最多台灣供應商，展出產品線完整、多樣、原創性高。

黨政人士指出，賴總統頒發該獎項，不只呼應其「產業立足台灣放眼世界」的目標，也象徵擁有完整供應鏈、做為全球AI革命關鍵的台灣資通訊產業，政府部門與民間企業攜手合作，在全球科技戰對抗下提前布局。

黨政人士提到，賴總統對發展台灣AI相關高科技、新創產業不遺餘力，520上任前就曾啟動一系列產業請益之旅，首站選擇半導體產業舉辦座談，並先後拜訪無人機、ICT、新創等產業，賴總統籌組的內閣團隊也以「AI內閣」著稱，強調以創新方式為國家做事、以創新行動拚經濟。（編輯：張若瑤）1130604

總統賴清德（前中）4日在台北南港展覽館出席2024台北國際電腦展開幕典禮，參觀華碩展區。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日