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賴總統拋打造AI智慧島策略 穩定供電建置超級電腦

2024/6/4 12:22（6/4 12:54 更新）
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2024台北國際電腦展4日開展，總統賴清德上午出席開幕典禮致詞。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
2024台北國際電腦展4日開展，總統賴清德上午出席開幕典禮致詞。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
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（中央社記者吳書緯台北4日電）總統賴清德今天出席2024台北國際電腦展開幕典禮，為打造台灣成為AI智慧島，賴總統提出3要點，第1點為穩定供電且提供多元綠電，建立屬於台灣的資料中心，第2點是建置超級電腦，第3點為持續培養人才。

賴總統今天上午赴南港展覽館出席2024台北國際電腦展開幕典禮，並發表致詞。賴總統指出，今年台北國際電腦展非常特別，還沒有開幕，就已經是各方矚目的焦點，主要原因當然是全球科技界最重量級的巨星，都紛紛來到台灣。

賴總統說，全面數位化的時代已經來臨，而且人工智慧的革命性發展絕對扮演關鍵角色，台灣何其有幸，有科技界的大家共同努力幾十年，也用幾十年的功力一舉把台灣推上了AI革命的中心點，讓台灣成為無名英雄，也讓台灣成為世界的支柱。

賴總統說，今天來到台北國際電腦展，除了祝福還有感謝，也希望能夠號召大家，共同打造台灣成為AI的智慧島，因此提出政府3點基本工作，第1點政府一定會穩定供電，且提供多元綠電，並建立屬於台灣的資料中心。

第2點，賴總統說，政府會建置超級電腦，因此要公開感謝輝達執行長黃仁勳，願意捐贈超級電腦給台灣，也感謝台積電，願意支付營運的費用，未來必要的話，政府也會投入，建立更符合需要的超級電腦，提供產官學研使用，讓台灣的發展能夠持續。

第3點，賴總統提到，會持續培養人才，不管是ICT產業、晶圓製造、半導體或人工智慧的人才，政府會持續培養，讓台灣成為人工智慧島的目標可以實現。

賴總統希望，企業界也能夠支持政府，懇請大家做3件事情。第1是投資台灣，讓人工智慧在台灣能夠產業化、持續發展；第2件事情也是投資台灣，讓人工智慧在台灣有更多的創新應用；第3件事情還是投資台灣，讓台灣包括一百多萬家的中小企業，也都能夠人工智慧化，讓台灣人工智慧島，不只是一個概念性的目標，而能夠實質的對台灣經濟發展產生功用，讓人民的生活更好。

賴總統於開幕典禮結束後，在經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男等陪同下，參觀電腦展內的英特爾、微星科技、宏碁、華碩電腦等攤位，聽取AI相關應用的新創服務與產品等介紹。（編輯：楊蘭軒）1130604

總統賴清德（前左3）在總統府秘書長潘孟安（前左2）等陪同下參觀展區。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
總統賴清德（前左3）在總統府秘書長潘孟安（前左2）等陪同下參觀展區。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
總統賴清德（前中）參觀華碩展區。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
總統賴清德（前中）參觀華碩展區。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
總統賴清德（中）在外貿協會董事長黃志芳（左2）、總統府秘書長潘孟安（左1）等人陪同下，參觀華碩展區。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
總統賴清德（中）在外貿協會董事長黃志芳（左2）、總統府秘書長潘孟安（左1）等人陪同下，參觀華碩展區。中央社記者王騰毅攝 113年6月4日
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