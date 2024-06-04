COMPUTEX開幕 TCA理事長彭双浪：得AI者得天下

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（中央社記者曾仁凱、羅元駿台北4日電）2024台北國際電腦展（COMPUTEX）今天登場，台北市電腦公會理事長彭双浪表示，台灣已是全球AI建設供應鏈中不可或缺的佼佼者，現在是「得AI者得天下」，COMPUTEX多年來是台灣產業櫥窗、全球最重要ICT產品採購平台，現在更是AI新工業時代的風向標及聚光點。

台北市電腦公會（TCA）、外貿協會共同舉辦的2024 COMPUTEX正式開幕，貿協董事長黃志芳會前受訪指出，今年COMPUTEX的亮點是吸引來自36個國家與地區，約1500家海內外科技廠商參展、4500個展位。

彭双浪致詞表示，新的生成式AI技術浪潮，對世界造成很大衝擊，現在是「得AI者得天下」，台灣憑藉卓越的系統製造及高精密半導體技術，是全球邁入AI時代的不二選擇，台灣ICT（資通訊）產業已被國際公認為最有效率、最可靠、最值得信任的商業夥伴。而COMPUTEX多年來是台灣產業櫥窗、全球最重要ICT產品採購平台，現在更是AI新工業時代的風向標及聚光點。

不過彭双浪也提醒，新機會的同時，台灣也面臨新挑戰，台灣目前在算力領域有很好的發展，但電力是算力產業的基礎支撐。

他向新政府提出呼籲，必須確保電力系統韌性和穩定度，重新檢視能源配比，讓未來擁有更多重選項，還應善用台灣ICT優勢，著力提升能源的使用效率，並擴大對淨零創新科技的投入和相關優惠政策。

黃志芳表示，人類的運算能力，從古老易經的陰陽演算法，到今天最先進的半導體，在過去1個世紀裡，呈現指數級增長，而今天，AI達到重要新里程碑。台灣在晶片製造方面表現出色，處於這波AI革命的聚焦點，也是全球民主國家供應鏈的重要參與者。

黃志芳說，先進計算正在徹底改變娛樂、教育、農業、電信、能源、環境和法律等各個領域，影響深遠，台灣處於全球運算復興的中心，從最先進的晶片製造開始，到硬體、軟體、分銷和服務，未來將在全球技術生態系統中發揮至關重要的作用。

媒體提問COMPUTEX是否超越CES（美國國際消費性電子展），黃志芳回應，不能放在同一個平台比較，因為CES是展示消費性電子產品，COMPUTEX是資通訊B2B展覽，但如果沒有上游的資通訊產業、大科技公司的研發和軟硬整合生產，下游消費性電子則無從呈現。

黃志芳進一步說，2場展覽扮演的角色不同，但以全球產業的重要性而言，COMPUTEX還是比較重要。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1130604