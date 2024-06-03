安謀執行長哈斯：力拚未來5年拿下50% PC市場

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（中央社台北3日綜合外電報導）英國晶片設計大廠安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長哈斯今天表示，已訂下未來5年取得逾50% Windows作業系統個人電腦（PC）市場的遠大目標。

路透社報導，科技巨擘微軟（Microsoft）上月公布極具雄心的計畫，包括發表具有人工智慧（AI）功能的新一代PC，以挑戰谷歌（Google）母公司Alphabet和蘋果公司（Apple）的電腦產品。微軟此舉有助提振PC中使用安謀技術的需求。

微軟主要產品Windows作業系統從現在起將在安謀設計的晶片上運作。英特爾（Intel）設計的晶片已稱霸PC產業數十年，安謀若取得成功，將改寫PC市場秩序。

哈斯（Rene Haas）接受路透社訪問時說，「我認為，安謀未來5年在Windows作業系統電腦的市占率可以超過50%」。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130603