台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？

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（中央社網站）量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力，中央研究院29日發表自研自製的「5位元超導量子電腦」，研究員陳啟東指出，開發成果代表台灣加入世界上少數可自製超導量子電腦國家的行列。量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？中央社整理相關QA帶你看懂。

什麼是量子電腦？

量子電腦是科學家藉由操縱量子現象，以量子的疊加、糾纏等特性，完成「量子運算」而研發的電腦。

和傳統電腦有什麼不同？

資料處理模式不同。傳統電腦最小單位是位元（bit），以0、1二進位運算，每一個位元會在0、1兩種狀態切換，不會同時存在。量子位元（qubit）是量子電腦最基本的運算單位，可以同時存在0和1，運算能力比傳統電腦強。

以走迷宮為例，傳統電腦須一條一條路逐條走完，才能確定哪一條路可以抵達出口，但量子電腦可以同時走多條路，一次就能找到出口。

中研院物理所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東（左）於量子電腦實驗室，研究團隊操作氦三氦四稀釋冷凍機。（中研院提供）

圖為台灣自製5位元量子晶片。（中央社檔案照片）

量子電腦有多強大？

2019年，科技巨擘Google宣布在量子運算研究取得重大突破時指出，利用實驗性量子處理器，可在短短200秒內完成傳統超級電腦必須耗費1萬年才能執行完成的運算任務。

量子電腦運算快速有什麼危機？

路透社2023年底報導，加拿大網路安全公司Quantum Defen5e（QD5）曾警告美國國防部，全球可能最快在2025年達到Q-day，屆時量子電腦可破解所有現行的主流加密技術，美國的機密（或者說所有人的秘密）正處於暴露風險。

可以應用在什麼地方？

量子電腦運算能力強大，可以減少研發、預測時間和成本，科技網站ZDNet曾報導，未來可能對8項領域有重大改變，包含新藥、電池、天氣及交通等，隨機性也是量子運算特點，有助產出更強的加密金鑰，保護機敏資料。

IBM、Google等投入研發

美國、歐盟、中國及日本等各國均積極投入資源研發量子電腦，Google、IBM及Intel等企業近年也陸續發表量子電腦處理器，並探索量子運算是否能結合人工智慧，幫助機器學習。

台灣自製超導量子電腦

台灣也跟上布局量子科技的腳步，中研院2022年與國科會、經濟部跨部會共同籌組「量子國家隊」，中研院2023年10月打造出量子晶片，2024年1月29日發表自製5位元超導量子電腦。

中研院長廖俊智說，台灣雖然不是世界第一，「但也是在單手能數得出來的國家」中完成研發。（編輯：簡莉庭）1130130