豆莢寶寶音樂會觀眾席驚喜開場 熱情敲響音樂神木

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）朱宗慶打擊樂團每年推陳出新的豆莢寶寶兒童音樂會，今年以「敲敲戰隊總動員，出擊！」為主題，打破台上開場演出形式從觀眾身邊出發，透過節奏與律動，敲響音樂神木。

朱宗慶打擊樂團舉辦兒童音樂會的歷史，可追溯至36年前，當時藝術總監朱宗慶在兒子出生後，發現台灣沒有專門為孩子設計的音樂演出，因此開啟每年兒童音樂會的定期製作。

之後演出重任由1團團員交棒給年輕擊樂新秀的2團，經戲劇、肢體、聲音等特別培訓，再搭配舞台、道具、服裝等劇場元素烘托，整合成精彩豐富、創新跨界的擊樂音樂會演出，深受愛樂家庭喜愛。

樂團透過新聞稿分享，「敲敲戰隊總動員，出擊！」描述豆莢寶寶打開神秘的魔法結界，來到被稱為「擊樂村」的神奇世界，存在於村莊中的「音樂神木」因失去敲敲戰隊給予的音樂加持，即將凋零殆盡。為此豆莢寶寶踏上尋找隊員之路，同時揭開當初大家離開擊樂村的理由。

本次演出在2團助理藝術總監陳宏岳與編導呂濟寬巧思下，首次從觀眾席進行音樂會開場。觀眾們走進音樂廳時，也同時進入豆莢寶寶存在的世界，與舞台不再有布幕隔閡，大、小朋友可以和豆莢寶寶一起努力，透過互動推進劇情，讓舞台產生變化，共同解救擊樂村。

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音樂會也會安排如阿瑪丁達（Amadinda）、卡吉踏（Cajita）等特殊樂器登場，並把直播主、街頭藝人等孩子熟悉的職業加入劇情，透過角色分散又重新集合過程，體會合作重要性。

「敲敲戰隊總動員，出擊！」音樂會預計將於8月3日至10月27日，巡迴台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南與高雄等11縣市共28場，票券於6月3日全面啟售，期待與孩子共同打響夏天生命力。（編輯：張雅淨）1130605